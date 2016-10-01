 Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

    Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

    İskoçya'da Glasgow Rangers takımının taraftarlarını taşıyan bir otobüsün kaza yaptığı, 18 taraftarın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    İngiliz basınında yer alan habere göre, İskoçya Birinci Lig ekiplerinden Rangers'ın sahasında Partick Thistle ile bugün oynayacağı maç için 36 taraftarı taşıyan otobüs devrildi. Kazada yaralanan üçü ağır 18 kişi hastanede tedavi altına alındı.

    Polisten yapılan açıklamada, yolun trafiğe kapatıldığı ve yetkililerin kazanın olduğu yerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

    İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Korkunç bir haber. Düşüncelerim kazada yaralananlarla beraber." ifadesini kullandı.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:58
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