Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı
İskoçya'da Glasgow Rangers takımının taraftarlarını taşıyan bir otobüsün kaza yaptığı, 18 taraftarın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, İskoçya Birinci Lig ekiplerinden Rangers'ın sahasında Partick Thistle ile bugün oynayacağı maç için 36 taraftarı taşıyan otobüs devrildi. Kazada yaralanan üçü ağır 18 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Polisten yapılan açıklamada, yolun trafiğe kapatıldığı ve yetkililerin kazanın olduğu yerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.
İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Korkunç bir haber. Düşüncelerim kazada yaralananlarla beraber." ifadesini kullandı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:58
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 8
Yorum
vasat galata eminmisin riekerink,ocak aynida kovulmus olmiyasin:)
- İpek Soylu şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
melike çok güzel yüzlüymüş... ülkemizin gururusun canım benim
- Bozgun!
Toplam 19
Yorum
Reis Hiç bir zaman için iflah olmayacaksınız.. Çünkü her şey açık ortadayken bile utanmadan 2011 şampiyonu biziz diyorsunuz Allah vuruyor sizi..
Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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