Eredivise tarihine geçti
Hollanda’nın Twente ekibinde forma giyen Enes Ünal, forma giydiği 5 maçta 6 gol atarak Hollanda Eredivisie Ligi'nde 7. haftaya kadar oynanan müsabakalarda bu sezonki en golcü isim oldu.
Manchester City'den Twente'ye kiralık olarak giden 19 yaşındaki Enes Ünal, Hollanda Eredivisie Ligi 7. hafta maçında Vitesse ile oynanan ve 2-1 Twente'nin üstünlüğü ile sonuçlanan müsabakada rakip fileleri bir kez daha gol attı. Enes attığı bu gol ile Hollanda Ligi'nde 7. haftaya kadar oynanan müsabakalarda bu sezonki en çok gol atan oyuncu oldu. Enes Ünal, Hollanda Eredivisie'de 2004-2005 yılından bu yana ilk 7 haftada 6 gol atan futbolcu olma başarısı göstererek tarihe geçti.
Dirk Kuyt, Enes'in arkasında kaldı
Enes Ünal ile aynı ligde mücadele eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, giydiği Feyenoord forması ile 7 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun takımı 21 puanla ligde zirvede yer alırken, Enes Ünal'ın takımı Twente ise 12 puanla 6. sırada bulunuyor.
Dirk Kuyt, Enes'in arkasında kaldı
Enes Ünal ile aynı ligde mücadele eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, giydiği Feyenoord forması ile 7 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun takımı 21 puanla ligde zirvede yer alırken, Enes Ünal'ın takımı Twente ise 12 puanla 6. sırada bulunuyor.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Katar gibiydi
Toplam 21
Yorum
gfb Skor bizim için ok iyi oldu.Gerisi traş.Ha maç Beşiktaşın hakkıydı o ayrı.Saçma savunma ile yediği 2 gol dışında
- Chedjou gidiyor
Toplam 9
Yorum
hagi 10 vida- serdar aziz ikilisi olmlaı defansta
- TT Arena başka
Toplam 17
Yorum
sportif Bu nasıl bir kafa.Sow için Fener , Q7 için Beşiktaş tribünleri en iyi tribün en iyi taraftardır. Sneijder kalkıp bu bahsi açtğına göre atmosfer fena korkutmuş kıskandırmışdir
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