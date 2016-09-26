 Eredivise tarihine geçti – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Eredivise tarihine geçti

    Eredivise tarihine geçti

    Hollanda’nın ekibinde forma giyen Enes Ünal, forma giydiği 5 maçta 6 gol atarak Hollanda Eredivisie Ligi'nde 7. haftaya kadar oynanan müsabakalarda bu sezonki en golcü isim oldu.

    Manchester City'den 'ye kiralık olarak giden 19 yaşındaki Enes Ünal, Hollanda Eredivisie Ligi 7. hafta maçında ile oynanan ve 2-1 Twente'nin üstünlüğü ile sonuçlanan müsabakada rakip fileleri bir kez daha gol attı. Enes attığı bu gol ile Hollanda Ligi'nde 7. haftaya kadar oynanan müsabakalarda bu sezonki en çok gol atan oyuncu oldu. Enes Ünal, Hollanda Eredivisie'de 2004-2005 yılından bu yana ilk 7 haftada 6 gol atan futbolcu olma başarısı göstererek tarihe geçti.

    Dirk Kuyt, Enes'in arkasında kaldı
    Enes Ünal ile aynı ligde mücadele eden 'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, giydiği forması ile 7 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun takımı 21 puanla ligde zirvede yer alırken, Enes Ünal'ın takımı Twente ise 12 puanla 6. sırada bulunuyor.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:15
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