AIK Kulübü'nden anlamlı davranış
Günümüzde hemen her maçta takımlar sahaya futbolcuların elinden tutmuş çocuklar ile çıkıyor. İsveç 1. Ligi takımlarından AIK, bir ilke imza atarak, son lig maçında sahaya çocuklar yerine kulübün en yaşlı üyelerinin ellerinden tutarak çıktı.
Ancak baston yardımı ve bir kişinin desteği ile yürüyebilen Johansson, çeşitli nedenlerle her maçı izleyemediklerini ama kalplerinin her zaman AİK için attığını söyledi.
Kulüp Başkanı Mikael Ahlerup, yaşlı üyeler için bir program hazırladıklarını açıkladı. Emeklilere bundan böyle tenzilat yapılacak, huzurevlerinde yaşayanlar arabalarla alınıp stada getirilecek ve maç bitiminde yine huzurevine götürülecek.
AIK, IF Gefle ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak emekli maskotlara ikinci bir sevinç yarattı.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:20
- Riera: Kolay yenerdik
Toplam 11
Yorum
GS formada olan yildizlara bakin,turkiye kupasini en fazla alana bakin,avrupa kupasi daha var,sonra da yazin kimmis turkiyenin bir numara takimi..............:)
- Şen: Şanssızım
Toplam 5
Yorum
hasan son vuruş pozisyonuna gelene kadar çok efor sarf ettiğinden gücü tükeniyor o nedenle istediği vuruşu yapamıyor.
- Tecrübe koruyacak
Toplam 14
Yorum
bjk sakarlıkta tecrübeli...
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