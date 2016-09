AIK Kulübü'nden anlamlı davranış

Kulübün yaşayan en yaşlı üyeleri, boyunlarında sarı-siyah şal ve özel yaptırılmış şapkalarıyla seyircilerin büyük alkışı arasında futbolcular ve hakemler ile orta yuvarlağa geldi ve tribünleri selamladı. Emekli maskotlar arasında UEFA eski başkanı 86 yaşındaki Lennart Johansson ve bir kadın üye de vardı.

Ancak baston yardımı ve bir kişinin desteği ile yürüyebilen Johansson, çeşitli nedenlerle her maçı izleyemediklerini ama kalplerinin her zaman AİK için attığını söyledi.







Kulüp Başkanı Mikael Ahlerup, yaşlı üyeler için bir program hazırladıklarını açıkladı. Emeklilere bundan böyle tenzilat yapılacak, huzurevlerinde yaşayanlar arabalarla alınıp stada getirilecek ve maç bitiminde yine huzurevine götürülecek.



AIK, IF Gefle ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak emekli maskotlara ikinci bir sevinç yarattı.