 Legia Varşova'da Hasi dönemi kısa sürdü – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Legia Varşova'da Hasi dönemi kısa sürdü

    Legia Varşova'da Hasi dönemi kısa sürdü

    Polonya Birinci Ligi'nin son şampiyonu Legia Varşova'da Kosova asıllı Arnavut teknik direktör Besnik Hasi'nin görevine son verildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, haziran ayında teknik direktörlüğe getirilen 44 yaşındaki Hasi ile yolların ayrıldığı bildirildi.

    Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Belçika ekibi Anderlecht'in başında başlayan Hasi, ligin ikinci yarısında devraldığı takımını şampiyonluğa taşımıştı. Hasi, sonraki iki yıl şampiyonluğu rakiplerine kaptırdıktan sonra geçen sezon sonunda Anderlecht'ten ayrılmıştı.

    Bir dönem 'ın da ilgilendiği öne sürülen Besnik Hasi'nin sezon başında göreve gelerek 3,5 ay boyunca çalıştırdığı Legia Varşova, ligde 9 haftada topladığı 9 puanla 14. sırada yer aldı. Polonya ekibi, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında ise sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a 6-0 mağlup oldu.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Legia Varşova'da Hasi dönemi kısa sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.