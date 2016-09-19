Legia Varşova'da Hasi dönemi kısa sürdü
Polonya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Legia Varşova'da Kosova asıllı Arnavut teknik direktör Besnik Hasi'nin görevine son verildi.
Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Belçika ekibi Anderlecht'in başında başlayan Hasi, ligin ikinci yarısında devraldığı takımını şampiyonluğa taşımıştı. Hasi, sonraki iki yıl şampiyonluğu rakiplerine kaptırdıktan sonra geçen sezon sonunda Anderlecht'ten ayrılmıştı.
Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülen Besnik Hasi'nin sezon başında göreve gelerek 3,5 ay boyunca çalıştırdığı Legia Varşova, ligde 9 haftada topladığı 9 puanla 14. sırada yer aldı. Polonya ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında ise sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a 6-0 mağlup oldu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:45
- 10’da sürpriz beklentisi
Toplam 7
Yorum
MEHMET EMENİKE VE SOW ÇİFT FORVET OLARAK İLK 11'DE SAHAYA ÇIKMALIDIR.
- Şanssızlığı kıracağım
Toplam 5
Yorum
ts trabzonsporun artık güney amerika ve afrika kıtası vatandaşlarını transfer etmemesi gerekir hatta kökeni bu kıtadaki ülkelerden ise onlarıda yanaştırmamalı trabzonspor tamemen avrupa vadandaşı sporcularla ilgilenmeli
- Arı gibi çalışıyor
Toplam 2
Yorum
alpben sezon başlamadan yendik, yine yeneriz...
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