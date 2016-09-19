Legia Varşova'da Hasi dönemi kısa sürdü

Kulüpten yapılan açıklamada, haziran ayında teknik direktörlüğe getirilen 44 yaşındaki Hasi ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Belçika ekibi Anderlecht'in başında başlayan Hasi, ligin ikinci yarısında devraldığı takımını şampiyonluğa taşımıştı. Hasi, sonraki iki yıl şampiyonluğu rakiplerine kaptırdıktan sonra geçen sezon sonunda Anderlecht'ten ayrılmıştı.

Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülen Besnik Hasi'nin sezon başında göreve gelerek 3,5 ay boyunca çalıştırdığı Legia Varşova, ligde 9 haftada topladığı 9 puanla 14. sırada yer aldı. Polonya ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında ise sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a 6-0 mağlup oldu.