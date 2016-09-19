 Enes Ünal fırtınası – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Enes Ünal fırtınası

    Enes Ünal fırtınası
    Hollanda'da Enes Ünal Fırtınası devam ediyor. Milli futbolcumuzun 2 gol attığı ADO maçını 4-1 kazanırken, manşetleri Enes Ünal süsledi. Hollanda'nın ünlü gazetesi De Telegraaf da 19 yaşındaki golcünün performansına dikkat çekti.

    'KALBİNİ KAZANDI'
    Bu sezon Twente'yle ligde 5 gol atan bonservisi Manchester City'deki genç futbolcumuz için Telegraaf, "Enes Twente'nin kalbini kazandı" başlığını kullandı. Enes de maç sonrası, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Taraftarımıza her zaman böyle galibiyetler verirsek çok güzel olur" ifadelerini kullandı. Bursasporlu eski golcü, 2 hafta önceki 4-3 kazanılan maçında da hat-trick yaparak gündem olmuştu.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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