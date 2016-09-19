Enes Ünal fırtınası
Hollanda'da Enes Ünal Fırtınası devam ediyor. Milli futbolcumuzun 2 gol attığı ADO Den Haag maçını Twente 4-1 kazanırken, manşetleri Enes Ünal süsledi. Hollanda'nın ünlü gazetesi De Telegraaf da 19 yaşındaki golcünün performansına dikkat çekti.
'KALBİNİ KAZANDI'
Bu sezon Twente'yle ligde 5 gol atan bonservisi Manchester City'deki genç futbolcumuz için Telegraaf, "Enes Twente'nin kalbini kazandı" başlığını kullandı. Enes de maç sonrası, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Taraftarımıza her zaman böyle galibiyetler verirsek çok güzel olur" ifadelerini kullandı. Bursasporlu eski golcü, 2 hafta önceki 4-3 kazanılan Groningen maçında da hat-trick yaparak gündem olmuştu.
'KALBİNİ KAZANDI'
Bu sezon Twente'yle ligde 5 gol atan bonservisi Manchester City'deki genç futbolcumuz için Telegraaf, "Enes Twente'nin kalbini kazandı" başlığını kullandı. Enes de maç sonrası, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Taraftarımıza her zaman böyle galibiyetler verirsek çok güzel olur" ifadelerini kullandı. Bursasporlu eski golcü, 2 hafta önceki 4-3 kazanılan Groningen maçında da hat-trick yaparak gündem olmuştu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Enes Ünal fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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