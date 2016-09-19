43 gol yiyen kaleciyi polis götürdü

PSV Oberhausen karşısında hemen hemen iki dakikada bir gol yiyen kaleci Marco, basının büyük ilgi gösterdiği haftanın son antrenmanında çalışırken, tesislere iki polis arabası ile dört polis geldi. Polislerden ikisi sahaya girerek kalecinin yanına gittiler ve kısa bir konuşma yaptılar. Bu konuşma üzerine Marco antrenmanı bırakıp soyunma odasına gitti ve beş dakika sonra da polislerin arasında tesislerden ayrıldı. Kaleci giderken antrenmanı izleyen gazetecilere "Bir konuyu aydınlatmak için karakola kadar gidiyorum" demekle yetindi.

Marco'dan daha sonra haber alınamadı. Telefonu kapalı olduğu için yöneticilerin de kendisine ulaşamadığı belirtildi. Emniyet birimleride konu ile ilgili bilgi vermekten kaçındı.



SV Vonderort bu haftaki maça başka bir kaleci ile çıktı ve Batenbrocker Ruhrpott Kicker'in üçüncü takımına 8-0 yenildi.



İLGİNÇ TAKIM



SV Vonderort'u Yvonne Liesenfeld adlı kadın antrenör çalıştırıyor. Liesenfeld, geçirdiği ağır bir hastalıktan sonra terapi için futbola yönlendirilmiş. İki aydır da Vonderort'un ikinci takımının antrenörlüğünü yapıyor. Takımın futbolcularının yarısı sığınmacılardan oluşuyor.