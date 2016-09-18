Feyenoord yoluna kayıpsız devam ediyor
Eredivisie'in 6. haftasında Feyenoord, deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'ı 1-0 yenerek, ligdeki altıncı maçını da kazandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakibi Feyenoord, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan maçta PSV Eindhoven'ı 82. dakikada Eric Botteghin'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmadan galip ayrılan Feyenoord, 6. haftası oynanan Eredivisie'deki tüm maçlarını kazanarak 18 puanla liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi PSV Eindhoven ile puan farkını 5'e çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında evinde Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Feyenoord, ikinci maçında 29 Eylül'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:26
- Kartal, Akhisar semalarında
Toplam 3
Yorum
Sari Kirmizi 15 senede bir sampiyon oldunuz cik cik otmeye basladiniz
- Bu sene zirveye oynar
Toplam 9
Yorum
alp Kimin çuval olduğu belli 4 haftada 1 puan alan kendi takımınıza bakın
- Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
ALP Beyaz adlı yorumcu 10 senede bir şampiyon oldunuz diye fazla havalara girmeyin o havayı söndürürler.
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