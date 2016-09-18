Feyenoord yoluna kayıpsız devam ediyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakibi Feyenoord, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan maçta PSV Eindhoven'ı 82. dakikada Eric Botteghin'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmadan galip ayrılan Feyenoord, 6. haftası oynanan Eredivisie'deki tüm maçlarını kazanarak 18 puanla liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi PSV Eindhoven ile puan farkını 5'e çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında evinde Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Feyenoord, ikinci maçında 29 Eylül'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.