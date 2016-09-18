 Feyenoord yoluna kayıpsız devam ediyor – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    yoluna kayıpsız devam ediyor

    Feyenoord yoluna kayıpsız devam ediyor

    Eredivisie'in 6. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Eindhoven'ı 1-0 yenerek, ligdeki altıncı maçını da kazandı.

    'nin Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakibi , Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan maçta Eindhoven'ı 82. dakikada Eric Botteghin'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

    Bir dönem forması giyen Dirk Kuyt'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmadan galip ayrılan Feyenoord, 6. haftası oynanan Eredivisie'deki tüm maçlarını kazanarak 18 puanla liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi PSV Eindhoven ile puan farkını 5'e çıkardı.

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında evinde Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Feyenoord, ikinci maçında 29 Eylül'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:26
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