Hamzaoğlu’nun 50 maçlık Bursaspor karnesi
Bursaspor’da, dün oynanan Adanaspor maçının ardından takımdan gönderilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 50 resmi maçta 24 galibiyet aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün Timsah Arena'da oynanan Adanaspor mücadelesinden 1-0 yenik ayrılan yeşil-beyazlılar, resmi maçlardaki galip gelememe serisini de 6 maça çıkardı. Bursasporlu taraftarlar, Hamza Hamzaoğlu'na istifa çağrısının ardından yönetim kurulu da deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma kararı aldı.
50 resmi maçta 24 galibiyet
17 Aralık 2015 tarihinde yeşil-beyazlı takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcı, 6 Mayıs 2016'da ise sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Tecrübeli teknik adam bu süreçte 50 resmi maçta takımın başında yer alırken, bu maçlarda 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Hamzaoğlu, Süper Lig'de ise 37 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.
50 resmi maçta 24 galibiyet
17 Aralık 2015 tarihinde yeşil-beyazlı takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcı, 6 Mayıs 2016'da ise sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Tecrübeli teknik adam bu süreçte 50 resmi maçta takımın başında yer alırken, bu maçlarda 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Hamzaoğlu, Süper Lig'de ise 37 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Alın size o maç!
Toplam 1
Yorum
ceto bu aksam fenerbahce basaksehırı gomecek cımlere .bakak gorekk
- Karanlık gece!
Toplam 17
Yorum
karakartal G.saray topmu oynuyor bileği büküldü deniyor.G.saray dediğin Muslera ve Sneijder den ibaret takım.
- Skandal ve ucuz!
Toplam 15
Yorum
körfez ne ağladınız be ne çabuk unuttunuz bir senedeki 17 penaltıyı ya da orta sahadan verileni belkide düşen futbolcu arif'in öğrencisidir :))
Hamzaoğlu’nun 50 maçlık Bursaspor karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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