 Bursa’da mutlu son – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Bursa’da mutlu son

    Bursa’da mutlu son

    Yeşil-beyazlılar, Rumen golcünün bonservisi konusunda ile dün her konuda anlaştı. Timsah, 29 yaşındaki oyuncuyla da 2.5 yıllık sözleşme yaptı.

    , uzun süredir gündeminde yer alan isimlerden ile dün mutlu sona ulaştı. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Rumen golcüyü kadrosuna katmaya çalışan yeşil-beyazlılar, G.Birliği ile bonservis konusunda el sıkıştı, 29 yaşındaki oyuncuya da imzayı attırdı. Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Stancu ile 2.5 yıllık sözleşme yaptıklarını belirtip, "G.Birliği ile 750 bin euro bonservis ücretinde anlaşma sağladık. Kendisi eşyalarını topladı ve Bursa'ya doğru yola çıktı" dedi. Bursaspor'un Akhisar ile dün oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını da izleyen Stancu, bugün yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak. 2010-11 sezonu öncesi G.Saray'a transfer olan Rumen yıldız, daha sonra Ordu ve G.Birliği formaları giydi. Başkent ekibiyle bu sezon 10 lig maçına çıkan Stancu iki gol attı. Yeşil-beyazlılar savunmaya önemli bir takviye yaptı.



    VENANCİO'DA İŞLEM TAMAM
    Yönetim, Setubal'da oynayan 24 yaşındaki Venancio'yla da büyük ölçüde anlaştı. 1.86'lık stoper, bu sezon 15 resmi maçta 4 de gol sevinci yaşadı.

    TRANSFER MÜJDESiNi ADEMOĞLU VERDi
    Yılan hikayesine dönen Bogdan Stancu transferini Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu gerçekleştirdi. Rumen golcünün bonservisi için ile anlaşan Ademoğlu, bu futbolcunun alacağı yıllık ücret konusunu da kısa sürede çözdü.



    FOTOMAÇ NE DERSE O!
    Türk spor basının 1 numarası, Stancu transferini okuyucularına ilk duyuran gazete oldu. Fotomaç, Bursaspor'un Rumen golcüyle ilgilendiğini 8 Ocak'ta yazmıştı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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