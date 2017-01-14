 Harun ‘dalya’ dedi – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Harun ‘dalya’ dedi

    Harun ‘dalya’ dedi
    'un A Milli kalecisi , karşılaşmasında birlikte yeşil beyazlı forma ile 100'üncü resmi karşılaşmasına çıkarken, ilk dalyasını da yapmış oldu. Yeşil beyazlı taraftarlar, kaleci Harun'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bursaspor'un başarılı kalecisi bu sezon ilk 16 maçta 35 kez önemli kurtarış yaparken, 3 de penaltı kurtardı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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