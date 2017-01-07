Galatasaray vazgeçmişti
Bursaspor’un, sezon başında Galatasaray’ın İstanbul’a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Cheick Tiote’yi listesine aldığı öne sürüldü.
Süper Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulübün, Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Cheick Tiote'yi listesine aldığı iddia edildi. Sezon başında Galatasaray'ın İstanbul'a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Fildişi Sahilli oyuncu, menajerler tarafından Bursaspor'a önerildi.
Maliyeti düşük olduğu bildirilen oyuncuyu scout ekiplerinin de izlemeye aldığı öğrenildi.
Deneyimli oyuncu geçen sezon Premier Lig, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United formasıyla 22 maçta görev almıştı.
Maliyeti düşük olduğu bildirilen oyuncuyu scout ekiplerinin de izlemeye aldığı öğrenildi.
Deneyimli oyuncu geçen sezon Premier Lig, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United formasıyla 22 maçta görev almıştı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 2
Yorum
61 hakettiler ya alsınlar
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Yorum
korkmaz anlasmasi var sneijderin 7,5 milyona serbest ama gitmek istemiyor sanirim.bu sene kalsin sezon sonu giderse o baska.
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züleyha geç kalındı bence bu futbolcu hiç alınmayacaktı boş transferler yazık paralara
Galatasaray vazgeçmişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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