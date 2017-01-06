Bursaspor'a Nijeryalı forvet
Bursaspor, Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Nijeryalı forvet Isaac Success'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz ekibine 15 milyon Euro'luk bonservis ücreti karşılığında Granada'dan transfer olan Nijeryalı golcünün kulübü oyuncuyu satmak istemezken, yeşil-beyazlı kulüp ise kiralama formülünü deniyor.
İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Success'in durumunun bir kaç gün içinde netlik kazanacağı bildirildi.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:58
- Kalede deprem
Toplam 10
Yorum
KARRAYEL BU NASIL BİR ANTRENÖR NASIL BİR SAĞLIK EKİBİ NASIL BİR YÖNETİM ANLAMIŞ DEYİLİM NE DOĞRU DÜRÜST BİR TAKTİK NE OYUN OKUMA OYUNCULARIN YARISI SAKAT BU KADAR SAKAT OYUNCU BEN HİÇ GÖRMEDİM TRANSFER YAPILMASI DESEN TAM FİYASKO TOPTAN İSTİFA EDİNDE KURTULALIM SİZDEN
- Ekici Fener'de!
Toplam 54
Yorum
EGGE trabzonun hata yaptıgını düşünüyorum.ekici iyi futbolcu ve biçok ust duzey kulubte oynar..ama fb de iş yaparmı meçhul,.zamannn
- Fikret Orman'dan Eto'o açıklaması
Toplam 3
Yorum
ALPER26 NE etoymuş be kardeşim !!
Bursaspor'a Nijeryalı forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.