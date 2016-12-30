Timsah taarruzu

Yeşil-beyazlılar, Le Havre’de oynayan Chebake ve Mendy için çok ısrarcı. Kayserili Deniz Türüç de Timsah’a yakın

Bursasspor transferde sessiz ve derinden ilerliyor. Öncelikle her iki kanadını güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar rotasını Fransa'ya çevirdi. Gündemdeki ilk isim Fransa 2'nci Ligi'nde Le Havre takımında oynayan Issıam Chebake. 27 yaşında Fas asıllı Fransız 2014 yılından bu yana Le Havre'de forma giyiyor. Sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Eğer yönetim anlaşma sağlarla transferi devre arası bitirecek.



Yine Le Havre takımında forma giyen sol kanat Ferland Mendy de listeye alındı. Yeşil-beyazlılar, Fransa seyahatleri sırasında 21 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncuya hayran kaldılar. Bu oyuncu için de girişim yapılacak. Gündemdeki bir diğer isim ise Kayseri'den Deniz Türüç. Bu sezon 3 gol 5 asist ile oynayan Deniz de sıcak bakıyor.