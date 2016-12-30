Timsah taarruzu
Yeşil-beyazlılar, Le Havre’de oynayan Chebake ve Mendy için çok ısrarcı. Kayserili Deniz Türüç de Timsah’a yakın
Yine Le Havre takımında forma giyen sol kanat Ferland Mendy de listeye alındı. Yeşil-beyazlılar, Fransa seyahatleri sırasında 21 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncuya hayran kaldılar. Bu oyuncu için de girişim yapılacak. Gündemdeki bir diğer isim ise Kayseri'den Deniz Türüç. Bu sezon 3 gol 5 asist ile oynayan Deniz de sıcak bakıyor.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:12
- Fırtına durdu!
Toplam 8
Yorum
STS HER MAÇ İÇİMİZDEKİ TS SEVGİSİNİ ERİTİYOR BU YETENEKSİZLER.....YETER ARTIK AYAĞA KALKALIM YOKSA TARİHİN SAYFALARINA GÖMÜLECEĞİZ
- Fırtına durdu!
Toplam 8
Yorum
TS Abdulkadir yerli Messi diyerek taraftar kandırılıyor. Şu maçtaki performansı ortada. Görünün o ki Messi değil ama Zeki Yavru olabilme yolunda ilerliyor.
- Fırtına durdu!
Toplam 8
Yorum
Metın Gülhan Ne zaman estiki fırtına? Bu camia derhal bu yönetimden ve bu hocadan kurtulmalıdır. Camia ve itibarı rezil olmuştur. Maddi manevi iflas etmiştir. MEHMET ALİ YILMAZ ın etrafında birleşip öze dönmekten başka çare yoktur
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