Bursaspor’da Hamza Hamzaoğlu’nu kaptan Pablo Batalla’nın istifadan vazgeçirdiği öğrenildi

Süper Lig'de Gençlerbirliği yenilgisiyle taraftarların tepkisi sonrası istifa kararı alan Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nu kaptan Pablo Batalla'nın vazgeçirdiği belirtildi. Başkent'ten dönüş yolunda kafileden kupadaki Aydın maçı öncesi ülkesine gitmek için izin alan Batalla'nın, Hamzaoğlu'yla bir araya geldiği, görüşmede Arjantinli yıldızın, "Hocam ne olur bırakmayın. Kalırsanız ülkeme gitmek için aldığım biletimi iptal eder, perşembe maça çıkarım" dediği öğrenildi. Batalla'nın bu sözleri üzerine başarılı çalıştırıcının da takımdan ayrılmayacağını ve biletini iptal etmemesini söylediği ifade edildi.