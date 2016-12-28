 Bursaspor'da şok sakatlık! – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    'da şok sakatlık!

    Bursaspor'da şok sakatlık!

    Dün oynanan maçında sakatlık geçiren ve iç yan bağlarında kopma olduğu tespit edilen 'un tecrübeli oyuncusu 'nın 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün oynadığımız Gençlerbilriği maçının son saniyelerinde rakibi ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanan 'nın kontrolleri yapıldı. Bilal Kısa'nın yapılan ilk muayenesinde iç yan bağlarında yırtık tespit edilmişti, bugün yapılan son kontrolleri ve MR'ın sonucunda iç yan bağlarında kopma olduğu tespit edildi ve tedavisine hemen başlandı. Bilal Kısa'nın sakatlığı 2 buçuk, 3 ay arasında sürecektir."

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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