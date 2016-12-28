 Bursaspor'a stat müjdesi – Fotomaç – 28 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor'a stat müjdesi

    Bursaspor'a stat müjdesi

    Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor'un Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki 10 yıllık kullanım hakkını, oy birliğiyle 29 yıla çıkardı.

    Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi.

    Oturumda, rutin gündem maddelerinin yanı sıra Bursaspor'un stadyum üzerindeki hakları ele alındı. Bursaspor'un dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçmesiyle takımın yeni stadyum üzerinde 10 yıl olan tüm hakları, 19 yıl daha uzatıldı.

    AK Parti, MHP ve CHP gruplarının onayıyla, oy birliğiyle alınan kararla takımın stadyum üzerindeki hakları 29 yıla çıkarılmış oldu.

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'a stat müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.