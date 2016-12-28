Bursaspor'a stat müjdesi
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor'un Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki 10 yıllık kullanım hakkını, oy birliğiyle 29 yıla çıkardı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi.
Oturumda, rutin gündem maddelerinin yanı sıra Bursaspor'un stadyum üzerindeki hakları ele alındı. Bursaspor'un dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçmesiyle takımın yeni stadyum üzerinde 10 yıl olan tüm hakları, 19 yıl daha uzatıldı.
AK Parti, MHP ve CHP gruplarının onayıyla, oy birliğiyle alınan kararla takımın stadyum üzerindeki hakları 29 yıla çıkarılmış oldu.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:14
- Fernandao tam bize göre
Toplam 7
Yorum
gsli aynen oyuncu coplune donmus gs bu konuda konusma hakki yoktur
- Porto ‘Abou’da indirim yaptı
Toplam 34
Yorum
karakartallll gerçekten bu adama 7 buçuğu bırak, 3 buçuk bile verirlerse yuh derim. arkadaşın dediği gibi 1 milyon euro etmez. koy 3. lig amatöre bir gram sırıtmaz bu adam. geçen hafta ki bolu maçındada gördük zaten kaçırdığı golleri falan. bi buna bakıyorum bir de taliscaya gerçekten arada ki kalite farkı uçurum gibi
- Oğuzhan’ı da verelim!
Toplam 36
Yorum
EYÜP SAMUEL ETO O TAKIMA GELSİN BENCE ÇÜNKÜ FORVET HATINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN HEM FORVETTE 3KİŞİ KOYABİLİRSİN ORTADA ETO solda babel sağda abobakar
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