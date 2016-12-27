Hamzaoğlu’nun istifası kabul edilmedi
Bursaspor yönetimi, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun yeşil-beyazlı yönetime sözlü olarak sunduğu istifa kararını kabul etmediklerini ve sezon sonuna kadar birlikte çalışacaklarını açıkladı.
Bugün yeşil-beyazlı yönetim Ali Ay başkanlığında deneyimli teknik adam ile Özlüce Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bursasporluyum" diyen herkesin ortak noktası Bursaspor sevgisi olsa da, görevlerimiz bize, sadece duygularımızla hareket etmeme sorumluluğunu da vermektedir. Dolayısıyla bazen başarısız sonuçlar, bazen bu sonuçları ortaya çıkaran koşullar, kimi zaman da önyargılarımız, duygularımızı ön plana çıkarabilir ve anlık reaksiyonlarımız, camiamızın en hakiki ve ortak paydasından bizleri uzaklaştırabilir. Bu durumda yöneten olarak bizim görevimiz, aklı selim içinde hareket etmektir. Buradan hareketle, kamuoyumuzla paylaşmak istediğimiz hususlar şunlardır; Yönetim olarak bizler, camia adına kulübümüzü yönetmemize karşın, başta hoca ve oyuncu seçimi olmak üzere hemen her konuda, bazı kesimlerin kulübü yönetme hevesinde olmaları karşısında, kimseye bu fırsatı tanımayacağımızın bilinmesini istiyoruz."
"Hamzaoğlu istifasını sözlü olarak vermiş olmasına karşın"
Bizler kulübümüzü mali açıdan düzlüğe çıkarmak ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak için mücadele ederken, sportif açıdan da başarısız sayılmayacağımız gerçeğinden hareketle, yönümüzü istikrara dönmüş bir anlayışa sahip olduğumuz için, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu istifasını sözlü olarak vermiş olmasına karşın kabul etmiyor ve sezon sonunu kendisiyle birlikte getirmek hususunda son derece kararlı olduğumuzu camiamızla paylaşıyoruz."
"Çatlak sesleri susturmaları Bursasporluluk sorumluluğunun gereğidir"
Başakşehir maçında başlayan ve son olarak Gençlerbirliği karşılaşmasında tekrar ortaya çıkan tepkilere karşılık, 3 milyonluk şehrimizin büyük bir bölümü tarafından istikrara dönük taleplerin giderek artması, bu konudaki kararlılığımıza güç katmaktadır. Armaya olan sevgi ve saygı, bu armayı göğsünde ve gönlünde taşıyan herkese asgari saygıyı gerektirmektedir. Bursaspor camiası, kulübünü saha içinde ve dışında temsil eden hiçbir kişi ve unsura hakareti kabul edemez ve etmemelidir. Bursaspor'un geleceği ve itibarı dışında hiç bir hesabı olmayan büyük Bursaspor taraftarının, başka hesaplar peşinde olanlara hak ettikleri cevabı vermeleri ve çatlak sesleri susturmaları Bursasporluluk sorumluluğunun gereğidir. Kurtuluş mücadelemizde bizi içimizden vurmaya çalışanlarla, kulübün değil, kendi hırs, ego ve menfaatlerinin peşinden koşanlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz."
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 15:12
- Ne yaptın Yusuf!
Toplam 6
Yorum
baha kaya BU ADAM SOL AÇIK.aMA KAÇ ORTA YAPMIŞ, KAÇ GOL ATMIŞ? YETENEKLİ AMA FAYDASI YOK.O BÖLGEDE ZATEN CASTİLLO VAR, HATTA İBANEZDE OYNAR.SATIN..!
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 67
Yorum
sporsever senin adalet anlayışını sevsinler senin dediğini yapsa sonra kim bilir neler derdin seni bilmiyormu bu futbolseverler
- Trabzonspor tarihinin en kötü ilk yarısı
Toplam 4
Yorum
metin yonetim bu takim gol atinca sampiyon olmus gibi seviniyor sut atiyorlar top yuvarlanarak gidiyor icimiz yaniyor yaziklar olsun ey yonetim size
Hamzaoğlu’nun istifası kabul edilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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