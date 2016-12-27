Bursaspor'la yollar ayrılıyor

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısı öncesinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun verdiği rapor doğrultusunda takımda bazı oyuncularla yolların ayrılacağını söyledi.

Bu çerçevede ligin ilk yarısında takımda fazla forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Sane'den takım bulmasını istediklerini anlatan Ay, "Sane, şu an için takımdan ayrıldı. Kendisiyle kulüp bulduktan sonra yollarımızı tamamen ayıracağız." dedi.

Yeşil-beyazlı takımın bu akşam yaptığı antrenmana çıkmayan 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun bazı görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gittiği öğrenildi.



BURSA KUPA HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Spor Toto 2. Lig ekibi Aydınspor 1923 ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan kaleci Harun Tekin, Pablo Batalla, Yonathan Del Valle ve Cristobal Jorquera katılmadı.

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Gençlerbirliği ile yapılan maçta sakatlanan Bilal Kısa tesislerde tedavi olurken, sakatlıkları bulunan İsmail Konuk ile Erdem Özgenç, takımdan ayrı çalıştı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular da topla çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlılar, Aydınspor 1923 maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.