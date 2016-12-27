Bursaspor'da şok sakatlık!
Dün oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlık geçiren ve iç yan bağlarında kopma olduğu tespit edilen Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa'nın 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
"Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün oynadığımız Gençlerbilriği maçının son saniyelerinde rakibi ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanan Bilal Kısa'nın kontrolleri yapıldı. Bilal Kısa'nın yapılan ilk muayenesinde iç yan bağlarında yırtık tespit edilmişti, bugün yapılan son kontrolleri ve MR'ın sonucunda iç yan bağlarında kopma olduğu tespit edildi ve tedavisine hemen başlandı. Bilal Kısa'nın sakatlığı 2 buçuk, 3 ay arasında sürecektir."
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:45
- Tunay Torun Beşiktaş'ta
Toplam 17
Yorum
bjk Ne amaçla yapılmış bu transfer?
- Trabzonspor tarihinin en kötü ilk yarısı
Toplam 18
Yorum
aga acilen bu çürük futbolcular geri gönderilmeli, bu futbolculara verilen paralar geri kulübe ödenmeli.....
- Fırtına'da gündem Ersun Yanal
Toplam 29
Yorum
aga Bu çürük futbolcuları bu paralara alan ve kulübü borç batağına sokanlar acilen araştırılmalı, gerçekten bu futbolcuların fiyatları bukadarmı, verilen paraya bakıyoruz bu paranın karşılığı bu futbolcular olamaz.Nasıl alınmış bunlar, hiçmi izlenmemiş...Bu çürük futbolculara bu paraları kim verdiyse acilen verilen paralar kulübe geri ödenmeli..İnsanlık bunu gerektirir.....
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