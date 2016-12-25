"Hocamız o oyuncuları belirledi"

Paçacı, yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kulüp bütçesini sarsmayacak oyuncular alacaklarını söyledi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve transfer komitesinin, dün teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile toplantı yaparak ara transfer dönemini planladığını aktaran Paçacı, "Hocamız yola devam edeceği ya da bundan sonrası için düşünmediği oyuncuları da belirlemiş durumda. Eksik mevkiler ve transferi düşünülen oyuncular konusunda, izleme ekibinin teknik ekibimizle koordineli bir şekilde yaptığı araştırmalar da masaya yatırıldı." diye konuştu.

Paçacı, takıma katkı sağlayacak transferler gerçekleştireceklerini aktararak şunları söyledi:

"Bu isimler, takım karakterine, oyun felsefemize ve ekonomik gerçeklerimize uygun olarak belirlendi. Tabii bu arada gönderdiğimiz anda hem bize para kazandıracak hem de transfer için pozisyon açmamızı sağlayacak isimlerin satışı da önemli. Sadece almaya değil gönderip almaya odaklanmış durumdayız. Yönetimimiz ve hocamız transferi de kapsayan bu ara dönemde her konuda fikir birliği içinde hareket etmektedir. Sezon sonuyla ilgili yol haritamızı da ara dönemde kadroya katılacak oyuncularla birlikte mevcut kadronun performansı belirleyecektir. Takım ruhuna ve takım içi dengelere göre hareket etmenin bize kazandıracaklarını belki şu anda değil ama sezon sonunda hep birlikte göreceğiz. Transferde ihtiyacımız olan mevki için karakteri takıma, bedeli bütçemize uyan oyunculara talibiz."

Deplasmanda yarın Gençlerbirliği ile zorlu bir maç oynayacaklarını anımsatan Paçacı, sahadan galibiyetle ayrılıp ligin ilk yarısını 30 puanla bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.