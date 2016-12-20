Timsah unvan söktü
Yeşil-beyazlılar, Kubilay ve Batalla’yla 2-0’ı buldu. Akdeniz ekibi Deniz’le umutlandı. 86’da yine Deniz, bu kez direğe takıldı. Geçen hafta F.Bahçe’yi deviren Çalımbay’ın ekibi evine eli boş döndü.
Süper Lig'in iki flaş takımını karşı karşıya getiren maçta Bursa, Antalya'yı 2-1'le geçti. 20'de ligdeki 5. asistini yapan Batalla'nın ortasında, Kubilay kafayla takımını öne geçirdi. 32'de soldan ceza sahasına giren Batalla, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Antalya 41'de farkı bire indirdi. Sağdan Mbilla'nın ortasında Deniz ön direkte fileleri havalandırdı: 2-1.
ETO'O HARUN'U GEÇEMEDİ
İkinci yarıda gol kaçırma yarışına dönen mücadelede iki takım da net fırsatları değerlendiremedi. Özellikle 86'da Bursa tribünlerinin yüreği ağzına geldi. Makoun'un sağdan ortasında, ceza sahasında Deniz'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Eto'o tamamlamak istedi, Harun izin vermedi. Timsah evinde üst üste 2. zaferinin altına imza attı.
'DEVRE ARASI YETİŞTİ'
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk yarının son 5 dakikasında kabus gördüklerini belirtip, "40 dakika iyiydik. Son 5 dakika kendimizi sıkıntıya soktuk. Devre arası yetişti. Devre arası konuştuk. İyi bir oyunla galibiyet aldık" dedi. Rıza Çalımbay ise ilk yarı kötü oynadıklarını, 2. yarıda da pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.
ETO'O HARUN'U GEÇEMEDİ
İkinci yarıda gol kaçırma yarışına dönen mücadelede iki takım da net fırsatları değerlendiremedi. Özellikle 86'da Bursa tribünlerinin yüreği ağzına geldi. Makoun'un sağdan ortasında, ceza sahasında Deniz'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Eto'o tamamlamak istedi, Harun izin vermedi. Timsah evinde üst üste 2. zaferinin altına imza attı.
'DEVRE ARASI YETİŞTİ'
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk yarının son 5 dakikasında kabus gördüklerini belirtip, "40 dakika iyiydik. Son 5 dakika kendimizi sıkıntıya soktuk. Devre arası yetişti. Devre arası konuştuk. İyi bir oyunla galibiyet aldık" dedi. Rıza Çalımbay ise ilk yarı kötü oynadıklarını, 2. yarıda da pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:45
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