 Mert çok iddialı... – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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HEPSİ
    18 Aralık 2016, Pazar
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    Mert çok iddialı...

    Mert çok iddialı...
    'un genç yıldızı , devre arasından sonra formayı sırtına geçireceğini söyledi. Kupadaki Ümraniyespor maçında iyi oynadıklarını belirten Mert, "Hamza hocanın gençlere verdiği önem bizim büyük şansımız" dedi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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