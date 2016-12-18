 Bir penaltısı bile yok! – Fotomaç – 18 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bir penaltısı bile yok!

    Bir penaltısı bile yok!

    geride kalan 14 haftada penaltı kazanamayan tek takım.

    'de 14 hafta geride kalırken hakemler 46 kez penaltı kararı verdi. Ligin penaltı kazanamayan tek takımı ise Bursaspor oldu. Timsah dışında tüm takımlar en az 1 kez penaltı vuruşu kullanırken Antalyaspor 4 penaltı kazandı ve 3 tanesini gole çevirdi. Bursaspor ayrıca Süper Lig'de bu sezon 14 haftada 17 gol attı. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki takım aleyhine 7 kez penaltı verilirken, Harun 5'ini kurtardı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir penaltısı bile yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle