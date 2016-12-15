 Bursa'nın inadı inat – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Bursa'nın inadı inat

    Bursa'nın inadı inat

    İkinci yarı öncesi işi sıkı tutan yeşil-beyazlılar, eski yıldızını bir kez daha gündeme aldı. Yönetimi, ’de şans bulamayan golcü futbolcuyu kiralamak için harekata başladı.

    sezon başında gündemine aldığı eski yıldızı için tekrar harekete geçti. 'de forma şansı bulamayan golcü futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan yeşilbeyazlılar düğmeye bastı. Sezon başındaki görüşmelerin ardından transferde somut bir gelişme olmadığını kamuoyunu duyuran Bursaspor Yönetimi'nin, Brezilyalı yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. 2019'da kadar sözleşmesinin bulunduğu sarı-lacivertlilerde şans bulamayan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Timsah, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor.

    BU SEZON GOLÜ YOK
    Fernandao, 'de geride kalan 14 haftada gol sevinci yaşayamazken, yalnızca 3 karşılaşmada 65 dakika sahada kaldı. Bu arada sambacının geçtiğimiz hafta, forma şansı bulamadığı için Fenerbahçe Yönetimi'ne ayrılmak istediğini ilettiği de ileri sürülmüştü.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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