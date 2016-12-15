Bursa'nın inadı inat
İkinci yarı öncesi işi sıkı tutan yeşil-beyazlılar, eski yıldızını bir kez daha gündeme aldı. Bursaspor Yönetimi, Fenerbahçe’de şans bulamayan golcü futbolcuyu kiralamak için harekata başladı.
Bursaspor sezon başında gündemine aldığı eski yıldızı Fernandao için tekrar harekete geçti. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan golcü futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan yeşilbeyazlılar düğmeye bastı. Sezon başındaki görüşmelerin ardından transferde somut bir gelişme olmadığını kamuoyunu duyuran Bursaspor Yönetimi'nin, Brezilyalı yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. 2019'da kadar sözleşmesinin bulunduğu sarı-lacivertlilerde şans bulamayan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Timsah, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor.
BU SEZON GOLÜ YOK
Fernandao, Süper Lig'de geride kalan 14 haftada gol sevinci yaşayamazken, yalnızca 3 karşılaşmada 65 dakika sahada kaldı. Bu arada sambacının geçtiğimiz hafta, forma şansı bulamadığı için Fenerbahçe Yönetimi'ne ayrılmak istediğini ilettiği de ileri sürülmüştü.
BU SEZON GOLÜ YOK
Fernandao, Süper Lig'de geride kalan 14 haftada gol sevinci yaşayamazken, yalnızca 3 karşılaşmada 65 dakika sahada kaldı. Bu arada sambacının geçtiğimiz hafta, forma şansı bulamadığı için Fenerbahçe Yönetimi'ne ayrılmak istediğini ilettiği de ileri sürülmüştü.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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