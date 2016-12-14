Timsah ava çıktı
Kadrosuna takviye yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar harekete geçti, Eskişehir’in yıldızına göz dikti. Hamza Hamzaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi’nin alınması için yönetime rapor verdi.
HER BÖLGEYE TRANSFER
Ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirmeyi hedefleyen Bursaspor'un, Eskişehirspor'la da bonservis bedeli konusunda kısa sürede anlaşması bekleniyor. Kamil Ahmet, bu sezon Eskişehir'in 1. Lig'deki tüm maçlarında forma giyerken, bir kez de rakip fileleri havalandırdı.
AVRUPA'YA GİDECEĞİZ
Beşiktaş yenilgisi sonrası öğrencilerini uyaran Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu net ifadelere kullandı. Futbolculardan bu maçı unutmalarını isteyen Hamzaoğlu, "Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir ama bu takım seneye Avrupa kupalarında mücadele edecek" açıklamasını yaptı.
BURSASPOR PFDK'YA
TFF Hukuk Müşavirliği, Bursaspor ve Beşiktaş ile Karabük ve Akhisar'ı PFDK'ya sevk etti. Yapılan açıklamada, Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerinin çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, K. Karabükspor ve Akhisar kulüplerinin ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
BATALLA UMUT SAÇTI
Timsah'ın ligde en golcü ismi olan Pablo Martin Batalla umut saçtı. Ümraniye ile kupada, Antalya'yla da ligde oynayacakları maçları kazanacaklarını belirten yıldız futbolcu, "Beşiktaş mağlubiyetini unutup, yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:03
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
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