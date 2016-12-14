 Timsah ava çıktı – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Timsah ava çıktı

    Timsah ava çıktı

    Kadrosuna takviye yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar harekete geçti, Eskişehir’in yıldızına göz dikti. , ’nin alınması için yönetime rapor verdi.

    'da gündem transfer... Serdar Kurtuluş'un ayağının kırılıp sezonu kapatmasıyla sağ bek için uzun süredir arayışta olan yeşil-beyazlılar hedefi belirledi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda hareket eden Bursasporlu idareciler, Eskişehirspor'un genç yıldızı Kamil Ahmet Çörekçi'ye göz dikti. Es Es'te 4. yılına giren 24 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

    HER BÖLGEYE TRANSFER
    Ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirmeyi hedefleyen Bursaspor'un, Eskişehirspor'la da bonservis bedeli konusunda kısa sürede anlaşması bekleniyor. Kamil Ahmet, bu sezon Eskişehir'in 1. Lig'deki tüm maçlarında forma giyerken, bir kez de rakip fileleri havalandırdı.

    AVRUPA'YA GİDECEĞİZ
    yenilgisi sonrası öğrencilerini uyaran Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu net ifadelere kullandı. Futbolculardan bu maçı unutmalarını isteyen Hamzaoğlu, "Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir ama bu takım seneye Avrupa kupalarında mücadele edecek" açıklamasını yaptı.

    BURSASPOR PFDK'YA
    TFF Hukuk Müşavirliği, Bursaspor ve Beşiktaş ile Karabük ve Akhisar'ı PFDK'ya sevk etti. Yapılan açıklamada, Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerinin çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, K. Karabükspor ve Akhisar kulüplerinin ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

    BATALLA UMUT SAÇTI
    Timsah'ın ligde en golcü ismi olan umut saçtı. Ümraniye ile kupada, Antalya'yla da ligde oynayacakları maçları kazanacaklarını belirten yıldız futbolcu, "Beşiktaş mağlubiyetini unutup, yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:03
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