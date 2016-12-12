 Kanımız bozuk değil – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kanımız bozuk değil

    Kanımız bozuk değil

    Alçak saldırı ile Bursalı taraftarları birleştirdi.

    Bursasporlu Çağıl Alperen Çörten, maça giden bir arkadaşını saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarların, ablasına teslim ettiğini belirterek, "Bundan sonra BJK düşmanlığı benim için bitmiştir. Aramız bozuk KANIMIZ DEĞİL" dedi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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