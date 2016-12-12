Kanımız bozuk değil

Alçak saldırı Beşiktaş ile Bursalı taraftarları birleştirdi.

Bursasporlu Çağıl Alperen Çörten, maça giden bir arkadaşını saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarların, ablasına teslim ettiğini belirterek, "Bundan sonra BJK düşmanlığı benim için bitmiştir. Aramız bozuk KANIMIZ DEĞİL" dedi.