 Biraz düşündürücü! – Fotomaç – 11 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Biraz düşündürücü!

    Biraz düşündürücü!

    Hamzaoğlu, Beşiktaş’a çalınan iki penaltıyla ilgili, “Acaba aynı pozisyonlar bize olsa verilir miydi? Penaltılar sonrası gardımız düştü” ifadesini kullandı

    Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçı sonrası Lig TV'ye açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takıma verilen iki penaltı atışını değerlendiren Hamzaoğlu, "Penaltılar biraz düşündürücü tabii. Acaba aynı pozisyonlar bize olsa verilir miydi? Yine de Bülent Yıldırım genelde iyi yönetti. Oyuncularımı ve Beşiktaş'ı tebrik ederim" dedi. Mağlubiyeti normal karşılayan Bursaspor'un hocası, "Maç planladığımız gibi başladı. Beşiktaş'ın alanlarını kapattık. Hızlı hücumları gerçekleştirdik. Tercihlerimizde hatalarımız oldu. Tercihlerimiz doğru olsaydı sonuç böyle olmazdı. Deplasmanda Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Bundan daha iyisini yapmasını bekleyemezsiniz. Takımım iyi mücadele etti. Onları kutluyorum" değerlendirmesini yaptı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biraz düşündürücü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.