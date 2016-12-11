Hamzaoğlu, Beşiktaş’a çalınan iki penaltıyla ilgili, “Acaba aynı pozisyonlar bize olsa verilir miydi? Penaltılar sonrası gardımız düştü” ifadesini kullandı

Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçı sonrası Lig TV'ye açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takıma verilen iki penaltı atışını değerlendiren Hamzaoğlu, "Penaltılar biraz düşündürücü tabii. Acaba aynı pozisyonlar bize olsa verilir miydi? Yine de Bülent Yıldırım genelde iyi yönetti. Oyuncularımı ve Beşiktaş'ı tebrik ederim" dedi. Mağlubiyeti normal karşılayan Bursaspor'un hocası, "Maç planladığımız gibi başladı. Beşiktaş'ın alanlarını kapattık. Hızlı hücumları gerçekleştirdik. Tercihlerimizde hatalarımız oldu. Tercihlerimiz doğru olsaydı sonuç böyle olmazdı. Deplasmanda Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Bundan daha iyisini yapmasını bekleyemezsiniz. Takımım iyi mücadele etti. Onları kutluyorum" değerlendirmesini yaptı.