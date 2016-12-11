Ali Ay: “Ucuz penaltılardı”
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Beşiktaş maçında çalınan penaltıları, ‘Ucuz’ olarak nitelendirdi.
Mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım hakkında açıklamalarda bulunan Ay, "Hakemin verdiği kararlar ile ilgili şu anda ben bir şey söyleyemem. Tabii yayında seyrettikten sonra daha net karar verebilirim ama bence birinci penaltı herhalde çizginin dışındaydı. İkinci için yorum yapamayacağım. Bence ucuz penaltılardı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
"Harun tanıdığım en iyi futbolculardan"
Marcelo ile Harun arasındaki yaşanan olay için Ay, "Marcelo'nun pozisyonunu da görmedim ama bakın size şunu söylüyorum ben Harun için şunu söyleyebilirim; gördüğüm, tanıdığım en iyi futbolculardan bir tanesi. Affedersiniz bir tabir vardır 'artistik hareket' diye o hareketi yapmamıştır bence o kırmızı kart olması lazım" diye konuştu.
İlk yarı güzel oynadıklarını fakat penaltıdan sonra takım disiplininden uzaklaştıklarını vurgulayan Başkan Ay, onun için 2-1 mağlup olduklarını söyledi.
"Artık bu işi bir savaşa çevirmememiz lazım"
Son olarak deplasmana gelen Bursasporlu taraftarlar için Ay, şunları söyledi:
"Taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Gayet güzel geldiler maçlarını seyrettiler, Bursaspor'u desteklediler, çok da fazla bir şey yoktu. İnşallah biz de bundan sonra biz de Beşiktaş taraftarını Bursa'ya bekliyoruz. 21. yüzyılda taraftarın yasaklanmaması lazım. Herkes gelsin takımlarını desteklesinler ve güle oynaya evlerine gitsinler. Artık bu işi bir savaşa çevirmememiz lazım. Neticede bu futbol festival havasında, eğlence havasında geçmesi lazım."
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 03:54
- Serdar sınırda
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Yorum
Litmanen KESİNLİKLE SARI KART VERİRLER STOPER SIKINTISI CEKTİĞİNİ BİLİYORLAR TAKIMIN BAKINDA GÖRÜN
- Savunması istim üstünde
Toplam 1
Yorum
Baron Sanki fenerbahce net gol posizyonu yakaladi...sifir isabetli sut oraniyla gelmis gecmis en olu besiktasa 1 tane isabetli sut cekememis hepsi karavana ....bidaha bu besiktasi zor bulur daha iyi besiktas vodafone buyusuyle birresince 5 lik olmaktan kurtulamicak fenerbahce
- Harun'un serisini Cenk bozdu
Toplam 11
Yorum
bjk Pozisyonlara penaltı değil demek adil maç istemiyoruz bizim takıma yarayan kararlar bekliyoruz böyle giderse Beşiktaş ligi koparır demektir.
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