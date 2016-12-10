 Vodafone Arena'da zafer sözü – Fotomaç – 10 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Vodafone Arena'da zafer sözü

    Vodafone Arena'da zafer sözü

    Hamzaoğlu, “’ın sahasında kaybetmemesi kazanamayacağımız anlamına gelmez” dedi. Harun da, “Gol yemeyeceğim” sözünü verdi.

    geri sayımda... Ligin 14. haftasında 'a konuk olacak yeşil-beyazlılardan iddialı sözler geldi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, galibiyetten başka düşüncelerinin olmadığını belirtip, "Rakibimizin sahasında hiç maç kaybetmemesi bizim kazanamayacağımız anlamına gelmez. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Tüm kozlarımızı oynayıp, 3 puanı almak istiyoruz. Bu sezon ilk İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'yi yendik, 2'de 2 yapmayı hedefliyoruz" dedi.

    1 NUMARA PUSUDA!
    Taraftarı önünde gol sevinci yaşamadığı karşılaşma bulunmayan Beşiktaş'a karşı elinden geleni yapacağını söyleyen Bursaspor tecrübeli kalecisi Harun Tekin de şunları söyledi: "Önceki maçlarda olduğu gibi yine üstüme düşeni yapacağım. Gol yememek ve İstanbul'dan 3 puanla ayrılmak en büyük isteğim."

    BURSA'DA HAZIRLIKLAR TAMAM
    Bursaspor zorlu Beşiktaş maçı öncesi son idmanını tesislerinde yaptı. Teknik direktör yönetiminde çalışan yeşil- beyazlılarda sezonu kapatan Serdar ve Furkan'ın dışında iki eksik daha bulunuyor. Siyah-beyazlılara karşı oynanacak mücadelede Şamil ve Sane forma giyemeyecek.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vodafone Arena'da zafer sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.