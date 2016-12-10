Vodafone Arena'da zafer sözü
Hamzaoğlu, “Beşiktaş’ın sahasında kaybetmemesi kazanamayacağımız anlamına gelmez” dedi. Harun da, “Gol yemeyeceğim” sözünü verdi.
1 NUMARA PUSUDA!
Taraftarı önünde gol sevinci yaşamadığı karşılaşma bulunmayan Beşiktaş'a karşı elinden geleni yapacağını söyleyen Bursaspor tecrübeli kalecisi Harun Tekin de şunları söyledi: "Önceki maçlarda olduğu gibi yine üstüme düşeni yapacağım. Gol yememek ve İstanbul'dan 3 puanla ayrılmak en büyük isteğim."
BURSA'DA HAZIRLIKLAR TAMAM
Bursaspor zorlu Beşiktaş maçı öncesi son idmanını tesislerinde yaptı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışan yeşil- beyazlılarda sezonu kapatan Serdar ve Furkan'ın dışında iki eksik daha bulunuyor. Siyah-beyazlılara karşı oynanacak mücadelede Şamil ve Sane forma giyemeyecek.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:18
- Lionel Carole'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
- En iyi gol ödülü Moussa Sow'un!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
- Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni saati...
Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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