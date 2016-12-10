 Efsaneler iddialı konuştu – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Efsaneler iddialı konuştu

    Efsaneler iddialı konuştu

    Timsah'ın efsane kaptanları dün 'un eski stadında bir araya geldi.

    Duygusal anların yaşandığı buluşmada gündem bugünkü mücadelesiydi. Yıllarca 'a hizmet eden Mesut Şen, Sedat Özbağ, Sedat Özden, Beyhan Çalışkan ve Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçını kazanacaklarını iddia etti. Rakibin moralsiz olduğunu söyleyen Özbağ, "Onlara ilk mağlubiyeti yaşatan Bursaspor olabilir" dedi. Çalışkan ise, "Beşiktaş Ukrayna'da 7 kez santra yaptı. O santraları Bursaspor neden yaptırmasın" ifadesini kullandı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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