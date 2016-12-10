Bursaspor taraftarları Beşiktaş maçı için geliyor

Bursasporlu taraftarlar, takımlarının bugün deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için 40'ı aşkın otobüs ve minibüs ile Bursa’dan İstanbul’a gidiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yeşil-beyazlı ekip, bugün saat 19.00'da Vodafone Arena Stadyumu'nda Beşiktaş'a konuk oluyor. Güvenlik sebebiyle deplasman tribünü biletlerinin satışı yalnızca tribün gruplarına gerçekleştirilirken, yeşil-beyazlı taraftarlar, 40'ı aşkın otobüs ve minibüs ile İstanbul'a adeta çıkarma yapıyor. Kulüp Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri taraftarları Timsah Arena Stadyumu Doğu Tribünü önünden uğurlarken, sadece Beşiktaş maçına özel çıkarılan ve üzerinde, 'Onurunla, duruşunla, ruhunla sen çok yaşa' yazılı bin 900 adet yeşil renkli polar da maça gidecek olan taraftarlara dağıtılacak. Öte yandan yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Yenersek ilk defa yenmeyeceğiz, yenilirsek de ilk defa yenilmeyeceğiz. Kazanmak için gidiyoruz. İnşallah istediğimiz sonuçla döneriz" dedi. İkinci Başkan Ali Ademoğlu ise, "Bu bizim bayramımız. Beşiktaş'ı yenmeye gidiyoruz" dedi.



Bursasporlu taraftarlar da, sadece takımlarını desteklemeye gideceklerini ve ligin ikinci yarısında da Beşiktaşlı taraftarları Bursa'ya beklediklerini ifade ettiler.

