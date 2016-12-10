 Beşiktaş maçı öncesi Bursa'da Sivok şoku – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş maçı öncesi Bursa'da Sivok şoku

    Beşiktaş maçı öncesi Bursa'da Sivok şoku

    Bu akşam Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak Bursaspor'da Tomas Sivok kadrodan çıkarıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor'da Tomas Sivok şoku yaşanıyor.
    Beşiktaş maçının son hazırlık antrenmanında Necid'in ayağına bastığı Çek stoper Sivok'un sakatlığının ciddi olduğu ve bu akşam siyah-beyazlı takımla oynanacak mücadele öncesi kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Konuk ile Ertuğrul Ersoy ikilisinden birinin ilk 11'de oynayacağı belirtildi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:34
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