Beşiktaş maçı öncesi Bursa'da Sivok şoku
Bu akşam Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak Bursaspor'da Tomas Sivok kadrodan çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor'da Tomas Sivok şoku yaşanıyor.
Beşiktaş maçının son hazırlık antrenmanında Necid'in ayağına bastığı Çek stoper Sivok'un sakatlığının ciddi olduğu ve bu akşam siyah-beyazlı takımla oynanacak mücadele öncesi kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Konuk ile Ertuğrul Ersoy ikilisinden birinin ilk 11'de oynayacağı belirtildi.
Beşiktaş maçının son hazırlık antrenmanında Necid'in ayağına bastığı Çek stoper Sivok'un sakatlığının ciddi olduğu ve bu akşam siyah-beyazlı takımla oynanacak mücadele öncesi kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Konuk ile Ertuğrul Ersoy ikilisinden birinin ilk 11'de oynayacağı belirtildi.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 21
Yorum
Kartal85 Zamanında savunmaya adam alma , transferi son güne bırak , elindekileri tutama, gidenlerin yerini dolduracak adam alama yine döndük döndük aynı yere geri geldik.
- Filede dev derbi
Toplam 1
Yorum
Aslan SANKI TAKIMA SONRADAN TRANSFER EDILEN YASI ABLALARLA ECZACIYI-VAKIFI-FENERI YENECEKLER ARTIK KADIN VOYBOLDEDE ERKEK BASKETBOLDEDE ATAMANLARIN SONU GELDI
- Dövize de röveşata!
Toplam 3
Yorum
TS60 Helal olsun
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