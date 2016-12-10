Ali Ay: “Bence ucuz penaltılardı”
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Beşiktaş maçında çalınan penaltıları, ‘Ucuz’ olarak nitelendirdi.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında Bursaspor Başkanı Ali Ay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım hakkında açıklamalarda bulunan Ay, "Hakemin verdiği kararlar ile ilgili şu anda ben bir şey söyleyemem. Tabii yayında seyrettikten sonra daha net karar verebilirim ama bence birinci penaltı herhalde çizginin dışındaydı. İkinci için yorum yapamayacağım. Bence ucuz penaltılardı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
"Harun tanıdığım en iyi futbolculardan"
Marcelo ile Harun arasındaki yaşanan olay için Ay, "Marcelo'nun pozisyonunu da görmedim ama bakın size şunu söylüyorum ben Harun için şunu söyleyebilirim; gördüğüm, tanıdığım en iyi futbolculardan bir tanesi. Affedersiniz bir tabir vardır 'artistik hareket' diye o hareketi yapmamıştır bence o kırmızı kart olması lazım" diye konuştu.
İlk yarı güzel oynadıklarını fakat penaltıdan sonra takım disiplininden uzaklaştıklarını vurgulayan Başkan Ay, onun için 2-1 mağlup olduklarını söyledi.
"Artık bu işi bir savaşa çevirmememiz lazım"
Son olarak deplasmana gelen Bursasporlu taraftarlar için Ay, şunları söyledi:
"Taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Gayet güzel geldiler maçlarını seyrettiler, Bursaspor'u desteklediler, çok da fazla bir şey yoktu. İnşallah biz de bundan sonra biz de Beşiktaş taraftarını Bursa'ya bekliyoruz. 21. yüzyılda taraftarın yasaklanmaması lazım. Herkes gelsin takımlarını desteklesinler ve güle oynaya evlerine gitsinler. Artık bu işi bir savaşa çevirmememiz lazım. Neticede bu futbol festival havasında, eğlence havasında geçmesi lazım."
Mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım hakkında açıklamalarda bulunan Ay, "Hakemin verdiği kararlar ile ilgili şu anda ben bir şey söyleyemem. Tabii yayında seyrettikten sonra daha net karar verebilirim ama bence birinci penaltı herhalde çizginin dışındaydı. İkinci için yorum yapamayacağım. Bence ucuz penaltılardı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
"Harun tanıdığım en iyi futbolculardan"
Marcelo ile Harun arasındaki yaşanan olay için Ay, "Marcelo'nun pozisyonunu da görmedim ama bakın size şunu söylüyorum ben Harun için şunu söyleyebilirim; gördüğüm, tanıdığım en iyi futbolculardan bir tanesi. Affedersiniz bir tabir vardır 'artistik hareket' diye o hareketi yapmamıştır bence o kırmızı kart olması lazım" diye konuştu.
İlk yarı güzel oynadıklarını fakat penaltıdan sonra takım disiplininden uzaklaştıklarını vurgulayan Başkan Ay, onun için 2-1 mağlup olduklarını söyledi.
"Artık bu işi bir savaşa çevirmememiz lazım"
Son olarak deplasmana gelen Bursasporlu taraftarlar için Ay, şunları söyledi:
"Taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Gayet güzel geldiler maçlarını seyrettiler, Bursaspor'u desteklediler, çok da fazla bir şey yoktu. İnşallah biz de bundan sonra biz de Beşiktaş taraftarını Bursa'ya bekliyoruz. 21. yüzyılda taraftarın yasaklanmaması lazım. Herkes gelsin takımlarını desteklesinler ve güle oynaya evlerine gitsinler. Artık bu işi bir savaşa çevirmememiz lazım. Neticede bu futbol festival havasında, eğlence havasında geçmesi lazım."
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
mavis yarin macda kazanacayiz haydi cimbommm sov zamanin
- Prim kadar ceza
Toplam 4
Yorum
1903 N51 bu artisti kadro dışı bırakılıp, devre arasına kadar CENK ve ÖMER ile yoluma bakar. devre arasında GOMEZ'i transfer ederım. bunu da geri yollarım
- Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!
Toplam 15
Yorum
fener düşmanlarına cevap veren fenerli genç Hangi takımlısın bilmem ama fenerbahçe m.united ın olduğu grubu lider bitirdi biliyorsun değil mi
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