Sadece taraftar grupları gidecek
Bursaspor Kulübü, hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak maçın deplasman tribünü biletlerinin güvenlik sebebiyle sadece tribün gruplarına satıldığını ve münferit olarak stada gitmek isteyenlerin tribüne alınmayacağını duyurdu.
"2016-2017 Turgay Şeren Sezonu'nun 14. haftasında 10 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Bursasporumuzun Vodafone Arena Stadı'nda Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşma için taraftarlarımıza bin 900 bilet ayrılmıştır. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 15 Kasım 2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar gereği, biletlerin satış organizasyonuyla ilgili olarak kulüpler yetkili kılınmış olup, yine aynı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda taraftarların güvenliği ve birlikte hareket etme zorunluluğu açısından, biletlerin satışı tribün gruplarına gerçekleştirilmiştir. Passolig gişelerinden ve passo.com.tr adresinden satış yapılmayacaktır. Bilet satın alan taraftarlarımızın, maç günü Bursaspor passolig kartlarını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Passolig kartını yanında bulundurmayan taraftarlarımıza stadyumda tek geçişlik pass kart verilmeyecektir. Bilet temin eden taraftarlarımız, biletlerini başka birine transfer edemeyecektir. Biletli taraftarlarımız, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 12.00'de Timsah Arena Doğu Tribünü önünden otobüslerle toplu olarak Vodafone Arena'ya götürülecek olup, münferit olarak İstanbul'a gidecek olanlar, biletleri olsa dahi stada alınmayacaklardır."
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:42
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Yorum
mustafa barcelona van der wieli anca malzemeci diye alır
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Toplam 12
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Zapata UEFA kendini sorustursun yada bu hakem bozuntusu yamugun hakemlik lisansini iptal etsin.
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Yorum
izmirli izleme komitesi fener bahçe feyenoord maçını izleyin kanat oyuncusu elia ya bakın duman etti ilgilensenize 3.5 bonservisi var yollayın mustafayı arası alın onu
Sadece taraftar grupları gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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