Bursaspor'da taraftar krizi çözüldü

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Ali Ay, tribün gruplarıyla yaptıkları görüşme sonucunda yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırıldığını ve taraftarlarının Beşiktaş maçında takımlarına destek vermek için deplasman tribününde yerlerini alacağını ifade etti,

Bursaspor'da birlik ve beraberliğe vurgu yapan başkan Ay, "Bursaspor'u büyük yapan, aile içinde zaman zaman yaşanabilen bu tür anlaşmazlıkları şu an olduğu gibi çözüme kavuşturmayı başarabilmiş olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ay, Bursaspor'un tarihine olan saygılarının gereğini yerine getirip, olması gerektiği gibi davrandıklarını aktarırken, şu görüşlerini paylaştı:

"Kısa süreli yaşanan gerginliğe, taraftar gruplarımızla birlikte, Bursasporluluk ruhuna yakışan bir şekilde son verdik. Biz büyük bir aileyiz ve dolayısıyla her aile içinde yaşanması doğal olan bir süreci geride bıraktık. Tribün lideri kardeşlerimle, bu ailenin bir büyüğü olarak bir araya geldiğimde, benim onları yanlış anlamamdan, onların da beni yanlış anlamasından kaynaklanan bütün pürüzleri ortadan kaldırdık. Dün akşam kendileri bir açıklama yapmışlardı. Teksas Taraftarlar Derneği, Maraton Platformu, Radikal ve Ünitimsah grupları bu maça gitmeme kararını yeniden gözden geçirdiler. Kendileriyle yaptığımız görüşme sonrasında da sorumlu bir evlat olarak hareket edip, Beşiktaş maçında takımlarının yanında olacaklarını söylediler. Taraftarlarımla birlikte Vodafone Arena'ya gideceğiz ve her zaman olduğu gibi Bursasporumuzun yanında olacağız."