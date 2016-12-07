Bursaspor'da taraftar krizi çözüldü
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, tribün gruplarıyla yaptıkları görüşme sonucunda taraftarların, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile yapacakları maça gitmeme kararından vazgeçtiklerini duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Ali Ay, tribün gruplarıyla yaptıkları görüşme sonucunda yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırıldığını ve taraftarlarının Beşiktaş maçında takımlarına destek vermek için deplasman tribününde yerlerini alacağını ifade etti,
Bursaspor'da birlik ve beraberliğe vurgu yapan başkan Ay, "Bursaspor'u büyük yapan, aile içinde zaman zaman yaşanabilen bu tür anlaşmazlıkları şu an olduğu gibi çözüme kavuşturmayı başarabilmiş olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.
Ay, Bursaspor'un tarihine olan saygılarının gereğini yerine getirip, olması gerektiği gibi davrandıklarını aktarırken, şu görüşlerini paylaştı:
"Kısa süreli yaşanan gerginliğe, taraftar gruplarımızla birlikte, Bursasporluluk ruhuna yakışan bir şekilde son verdik. Biz büyük bir aileyiz ve dolayısıyla her aile içinde yaşanması doğal olan bir süreci geride bıraktık. Tribün lideri kardeşlerimle, bu ailenin bir büyüğü olarak bir araya geldiğimde, benim onları yanlış anlamamdan, onların da beni yanlış anlamasından kaynaklanan bütün pürüzleri ortadan kaldırdık. Dün akşam kendileri bir açıklama yapmışlardı. Teksas Taraftarlar Derneği, Maraton Platformu, Radikal ve Ünitimsah grupları bu maça gitmeme kararını yeniden gözden geçirdiler. Kendileriyle yaptığımız görüşme sonrasında da sorumlu bir evlat olarak hareket edip, Beşiktaş maçında takımlarının yanında olacaklarını söylediler. Taraftarlarımla birlikte Vodafone Arena'ya gideceğiz ve her zaman olduğu gibi Bursasporumuzun yanında olacağız."
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:57
- Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti!
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Yorum
vatan haini o güvenlik görevlisi işten atılsın ,,,,milli maça giden futbolcunun moralini kasıtlı bozuyor....
- Gaziantepspor hocasız çalıştı!
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Yorum
Enver kalyenci Sayin spor severler bizim için önemli olan iyi bir hocanin gelmesi bu takimi coşturmasi bu kötü gidişe bir dur deme zamani geldi istifa eden hocalarla işimiz yok iyi olsalardi geldigi takimi başariya götürürdü iyi düşünmek lazim iprahim üzülmez diyoruz bunuda düşünmek lazim bu takim bu durumdayken daha emniyetli olmaliyiz gaziantepspor gururumuz onurumuz butakimi oldugu yere getirelim çünku başka gaziantepspor yok elel gönül gönüle omuz omuza olalim başarilar sizleri bekliyor başkaniyla hocasiyla seyircisiyle
- Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti!
Toplam 13
Yorum
Sanane Niye adammış ozii parası var diye mi?emekçi haksız he yazık zihniyete bak.
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