 Bursaspor, Ç. Rizespor maçına hazır – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Bursaspor, Ç. Rizespor maçına hazır

    Bursaspor, Ç. Rizespor maçına hazır

    Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri, dar alanda pas ve pres organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çalıştığı bildirildi.

    Sakatlığı bulunan Şamil Çinaz'ın takımdan ayrı koştuğu, Sane'nin ise kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi.

    Bursaspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:51
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