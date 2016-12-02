Ali Ay: "Bursaspor takımın futbolcusu çöp olamaz"
Bursaspor Başkanı Ali Ay, bazı taraftarların yapılan transferlere tepkilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Aldığımız futbolculara çöp dediler. Bursaspor takımın futbolcusu çöp olamaz. Bursaspor hepimizin Bursaspor’u" dedi.
Yeşil-beyazlı kulübün Olağan Divan Kurulu toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 116 Divan Kurulu üyesinin yanı sıra Başkan Ali Ay, Yönetim Kurulu üyeleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de katıldığı Divan Kurulu toplantısında kulübün idari ve mali yapısı ile yeni tüzük çalışmaları hakkında bilgilendirme verildi.
Divan Kurulu toplantısında konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, ligde 5. sırada yer aldıklarını belirterek, "Pazartesi günü Çaykur Rizespor maçını oynayacağız. Biz göreve geldik. Şampiyonluk sözü vermedik. Biz dedik ki Avrupa'ya gitmek için oynayacağız. Mütevazi takım olacağız. Aldığımız futbolculara çöp dediler. Bursaspor takımın futbolcusu çöp olamaz. Bursaspor hepimizin Bursaspor'u. Ondan sonra ikinci maçta taraftar başladı. Neyse ona da bir şey demedik ama son Galatasaray maçında yapılanlar. Sosyal medyadan yazılanlar Bursaspor başkanı olarak beni ve yönetimimi çok üzdü. Ben kulübümüzün başkanıyım. Bu camia beni başkan olarak seçti. Aşağı yukarı yüzde 65 oyla. Benim seçtiğim hocayı istemiyorsanız demek i beni de istemiyorsunuz. Çünkü onu oraya ben seçtim. Hoca gittiği zaman ne yapacağız? Artı hocamız başarılı. Şu anda beşinci sıradayız. Sezon sonunu bir bekleyelim. Eğer hocamız başarısız olursa oturur biz de görüşürüz. Ben buraya kazık çakmadım. Ben eninde sonunda burasını bırakacağım. Ben burasını bıraktığım zaman şerefiyle gururuyla mali tablosunu düzeltmiş bir kulüp başkanı olarak bırakmak istiyorum. İnşallah bunu başaracağız. Ben bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biraz hoşgörüyü ortada tutmamız gerekiyor. Hepimiz Bursasporluyuz. Bursaspor'un başarısı için elimizden ne geliyorsa yapalım. Eleştiri olacak tabii ama sudan sebeplerden dolayı camiayı bu şekilde yararlanmak bize yakışmıyor. Taraftarımız bu sene tribünde iç sahada hiç ceza almadı. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Divan Kurulu toplantısında konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, ligde 5. sırada yer aldıklarını belirterek, "Pazartesi günü Çaykur Rizespor maçını oynayacağız. Biz göreve geldik. Şampiyonluk sözü vermedik. Biz dedik ki Avrupa'ya gitmek için oynayacağız. Mütevazi takım olacağız. Aldığımız futbolculara çöp dediler. Bursaspor takımın futbolcusu çöp olamaz. Bursaspor hepimizin Bursaspor'u. Ondan sonra ikinci maçta taraftar başladı. Neyse ona da bir şey demedik ama son Galatasaray maçında yapılanlar. Sosyal medyadan yazılanlar Bursaspor başkanı olarak beni ve yönetimimi çok üzdü. Ben kulübümüzün başkanıyım. Bu camia beni başkan olarak seçti. Aşağı yukarı yüzde 65 oyla. Benim seçtiğim hocayı istemiyorsanız demek i beni de istemiyorsunuz. Çünkü onu oraya ben seçtim. Hoca gittiği zaman ne yapacağız? Artı hocamız başarılı. Şu anda beşinci sıradayız. Sezon sonunu bir bekleyelim. Eğer hocamız başarısız olursa oturur biz de görüşürüz. Ben buraya kazık çakmadım. Ben eninde sonunda burasını bırakacağım. Ben burasını bıraktığım zaman şerefiyle gururuyla mali tablosunu düzeltmiş bir kulüp başkanı olarak bırakmak istiyorum. İnşallah bunu başaracağız. Ben bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biraz hoşgörüyü ortada tutmamız gerekiyor. Hepimiz Bursasporluyuz. Bursaspor'un başarısı için elimizden ne geliyorsa yapalım. Eleştiri olacak tabii ama sudan sebeplerden dolayı camiayı bu şekilde yararlanmak bize yakışmıyor. Taraftarımız bu sene tribünde iç sahada hiç ceza almadı. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 34
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bordom Mehmet Ekiciye ayak uydurabilecek oyuncumuz yok desek daha doğru olmaz mı?
- Trabzonspor'da kritik toplantı
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54 muharrem usta ve Ersun Yanal el ele takımı sıradan bir takım haline getiriyor tebrikler
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zeki Real madrid Barcayi ezer gecer..Reale yatirin parayi pisman olmazsiniz..Barca ayni Trabzonspor gibi ruh yok
Ali Ay: "Bursaspor takımın futbolcusu çöp olamaz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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