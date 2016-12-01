Bursaspor'un altyapı oyuncularına İngilizce eğitimi

Bursaspor'un yabancı dil eğitimi sponsoru olan American Life tarafından Özlüce Tesisleri’nde verilmeye başlanan eğitim Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde de verilmeye başlandı.

Yeşil-beyazlı kulübün geçtiğimiz aylarda yabancı dil eğitimi için sponsorluk anlaşması imzaladığı American Life, Özlüce Tesisleri'nde futbolculara ve kulüp personeline verdiği eğitimi altyapı tesislerine de taşıdı. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ndeki genç futbolcu adayları ve teknik heyet de İngilizce eğitimi almaya başladı. Futbolda kullanılan terimlerin ağırlıklı olarak verildiği dersler, sezon boyunca sürecek.

