Hamzaoğlu, onlardan vazgeçmedi

Bursaspor’da Süper Lig’de geride kalan 12 haftada sadece kaleci Harun Tekin ile Aziz Behich, tüm maçlarda forma şansı buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak ligdeki 3. mağlubiyetini alan yeşil-beyazlı ekipte, istikrar sorunu göze çarpıyor. 5. haftadan bu yana aynı kadroyla üst üste iki maça çıkamayan Timsah'ta, yalnızca kaleci Harun Tekin ile Aziz Behich tüm maçlarda forma giymeyi başardı.



Sadece Harun ve Aziz

Milli kaleci Harun Tekin, geride kalan haftalarda tüm maçlarda 90 dakika sahada kalırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Özellikle 3. haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aziz Behich ise tüm maçlarda 90 dakika görev almayı başardı.



Batalla ve Del Valle 11 maçta görev aldı

Kaleci Harun ve Aziz Behich'i 11 maçta şans bulan Batalla ve Del Valle izledi. Arjantinli yıldız Batalla, ligin 8. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, Del Valle ise son oynanan Galatasaray karşılaşmasında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan forma şansı alamadı.