Del Valle: Üç puan için yola çıktık!

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, tesislerden otobüsle hareket eden kafile deniz yoluyla İstanbul'a geçecek.

Hareketten önce açıklamalarda bulunan Venezuelalı futbolcu Yonathan Del Valle, üç puan için yola çıktıklarını belirtti.

Kazandıkları takdirde önemli bir konuma geleceklerini vurgulayan Del Valle, "Onlar da geçen hafta kaybettiler. İyi bir galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Hocamızın bana verdiği şansları iyi değerlendirdiğimi ve hazır olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Joshua John da zor bir deplasman maçının kendilerini beklediğini aktardı. Hafta içindeki antrenmanlarla iyi çalıştıklarını belirten John, "Takımdaki herkes şu anda verilecek şansı bekliyor. Önemli bir kulüple oynuyoruz, biz onları yenebilecek güce sahibiz ve kendimize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom Arena'daki Galatasaray-Bursaspor mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.