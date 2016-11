Bursaspor, galibiyet için gidiyor

Ademoğlu, yaptığı açıklamada, rakip ayrımı yapmaksızın her müsabakaya aynı önemle baktıklarını, bu kapsamda Galatasaray için de özel bir hazırlıklarının bulunmadığını belirterek, "Bursaspor, sadece rakibin oyun anlayışı üzerinde farklı değişiklikler yapabilir. Bizim için ligde galibiyet önemli. Hedefimiz, Bursaspor olarak ligi ilk 5 içinde bitirmek ve Avrupa'ya gitmek. Bunun için her rakibi yenmek zorundayız." diye konuştu.

İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gideceklerini kaydeden Ademoğlu, elde edecekleri bir galibiyetin ilk 5 hedefleri açısından önemli olacağını aktardı.

Futbolcular Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Şamil Çinaz ve Bilal Kısa'nın sakatlıkları nedeniyle şu anda takımdan ayrı olduklarını dile getiren Ademoğlu, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

"Savaşa çıkıyorsunuz ve bir arkadaşınız yaralanıyor. Bu olumsuz etki eder." diyen Ademoğlu, şöyle devam etti:

"Futbolda da bunlar var. Serdar Kurtuluş'a üzüldük. Kendisi Almanya'da. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Diğer sakatlıkların kısa süreli olduğuna inanıyorum. Biz hiçbir zaman sakatlıkları mazeret olarak sunmuyoruz. Hamza hoca sezon başında 'her futbolcu her an ilk 11 oynayabilir' diye bir prensip oluşturdu. Zaten bunun da karşılığını görüyoruz. Ne olursa olsun her zaman iyi futbol sergilemeliyiz, Bursaspor gibi oynamalıyız. Taraftarımız aslında galibiyetten daha fazla sahada iyi mücadele istiyor. Sahada son dakikaya kadar alın teri dökecek futbolcular istiyor."

- "Galatasaray'ın sorunu Galatasaray'ı ilgilendiriyor"

Geride kalan sezon İstanbul'da Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçtan sonra Bursa'ya dönüşlerinde binlerce kişi tarafından karşılandıklarını anımsatan Ademoğlu, "Bizim taraftarımız böyle bir taraftar. Biz iyi futbol oynamak istiyoruz. Bunu yakaladığımız anda puanlar gelecektir. Galatasaray'ın sorunu Galatasaray'ı ilgilendiriyor. O bizim sorunumuz değil." ifadelerini kullandı.

Ali Ademoğlu, ligde geride kalan 11 haftalık bölümde yeşil-beyazlı ekibin gösterdiği performansın kendilerini tatmin ettiğini vurguladı.

Geride kalan haftalarda haksız yere mağlubiyetler yaşadıklarını da savunan Ademoğlu, şunları kaydetti:

"Örnek olarak Gaziantepspor maçında katledildik. Bir maçta en ağır iki karar vardır. Biri penaltı, diğeri kırmızı kart. Biz bu maçta haksız yere bunları yaşadık. Ancak beni en fazla üzen geçen haftaki Akhisar Belediyespor maçı oldu. Takımın şanssız olduğu bir karşılaşmaydı. Çünkü biz bu maçı kazansaydık İstanbul'a 23 puanla gidecektik. Galatasaray maçından da alacağımız 3 puanla hedefimiz açısından önemli bir adım atacaktık. İstanbul'a şu an 2 puan ortalamasıyla gidiyoruz. Kötü bir ortalama değil. Bunu artıracağız. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bunun için rakibimizin adı değil, oynadığımız futbol ve puanlar önemli."

- "Sahipsiz bir takım değiliz"

Ali Ademoğlu, Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu olarak yeşil-beyazlı kulübe kalıcı gelirler kazandırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Bu çerçevede önemli işler yaptıklarını dile getiren Ademoğlu, "Sosyal, siyasi ve bürokrasi anlamında önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Kurumlar arasında ilişkilere önem veriyoruz. Sahipsiz bir takım değiliz. 3 milyon nüfuslu bir kentin bakanları, milletvekilleri ve tüm bürokrasisi de Bursaspor'un arkasındadır." ifadelerini kullandı.