 Serdar Kurtuluş Almanya'da ameliyat oldu – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Serdar Kurtuluş Almanya'da ameliyat oldu

    Serdar Kurtuluş Almanya'da ameliyat oldu

    Bursaspor'un tecrübeli defans oyuncusu Serdar Kurtuluş Almanya'da ameliyat oldu.

    Geçtiğimiz günlerde U21 takımı ile yapılan antrenman maçında sakatlanan Serdar Kurtuluş, dün akşam Almanya'nın Tübingen Üniversite Hastanesi'nde özel bir ekip tarafından yaklaşık 7 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi.

    Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde Serdar Kurtuluş'un ameliyatı ile ilgili yapılan açıklamada"Ameliyatta hasarlı olan sinir, kopan arka adale, arka çapraz bağ ve yırtılan dış yan bağ ile kapsülün tedavi edildiği belirtildi. Sinirinde büyük hasar tespit edilmezken, Serdar Kurtuluş'un yürümesine bir engel teşkil edecek bir komplikasyon oluşturmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kopan ön çapraz bağına müdahale edilmediği, yaklaşık 3 ay sonra yapılacak ikinci bir operasyonla ön çapraz bağların tamir edileceği, en az 8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:20
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