Serdar Kurtuluş Almanya'da ameliyat oldu
Bursaspor'un tecrübeli defans oyuncusu Serdar Kurtuluş Almanya'da ameliyat oldu.
Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde Serdar Kurtuluş'un ameliyatı ile ilgili yapılan açıklamada"Ameliyatta hasarlı olan sinir, kopan arka adale, arka çapraz bağ ve yırtılan dış yan bağ ile kapsülün tedavi edildiği belirtildi. Sinirinde büyük hasar tespit edilmezken, Serdar Kurtuluş'un yürümesine bir engel teşkil edecek bir komplikasyon oluşturmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kopan ön çapraz bağına müdahale edilmediği, yaklaşık 3 ay sonra yapılacak ikinci bir operasyonla ön çapraz bağların tamir edileceği, en az 8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:20
- ''Tarihe geçmeliyiz''
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BJK Beşiktaş Benfica maçında alanları çok iyi kapatmalı kompakt oynamalı.
- "Oyuncularıma saldırmayı bırakın"
Toplam 1
Yorum
Sefeeer Iyi bir insansin 'sizden beklenen alt yapidan 2_4veya 5_6 futbolcu cikarmanizi bekliyoruz.
- "Hiçbir arkadaşım arkamdan konuşmaz"
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vedaku Kaptan dediğin hırsını koyup sahada elinden gelen her şeyi yapar ve diğer futbolculara örnek olur. Sezon başından beri adeta yürüyerek oynayan Selçuk'un egosu tavan yapmış, geçmişle yaşar olmuş. Takımın birbirinden kopuk oynadığı ve sorunları olduğu açık. Tek bir cümle 'Bundan sonra kenetlenerek GS'ın nasıl bir takım olduğunu herkese göstereceğiz. ' deseydi şuan GS taraftarı yeni bir kredi açardı takıma. Ancak iyi futbolcu olmak başka kaptan olmak başkadır. Selçuk kaptanlığın ne olduğunu anlayamamış.
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