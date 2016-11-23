Buruk: "Batalla 3 tane Sneijder eder"

Bursaspor’un yardımcı antrenörü Fuat Buruk, Arjantinli oyuncuları Batalla’nın Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Sneijder’den 3 kat daha iyi olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı ekipte Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılarından Fuat Buruk, kulübün resmi televizyonundaki bir programda Batalla ile ilgili bir soruya ilginç bir yanıt verdi. Batalla'nın çok özel bir oyuncu olduğunu ifade eden Buruk, "Ben geldiğim zaman da, ilk tanıdığım zaman da söyledim. Kimse alınıp, kırılmasın. Ben hep, 'Batalla benim için 3 tane Wesley Sneijder eder' dedim. Batalla ile kimi kıyaslayabilirsin, Sneijder'i kıyaslayabilirsin. Onunla da çalıştım ama Batalla çok özel bir oyuncu. Karakteri çok farklı. Çok karakterli, çok düzgün ve yapıcı. Oyun zekası anlamında çok özel bir insan. Ben bir tane antrenmanı kaçırdığını da görmedim" dedi.