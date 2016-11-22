 Forvetler suskun – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Forvetler suskun

    Forvetler suskun
    Bursaspor'da, forvet hattında yer alan Necid, Deniz, Sercan ve Kubilay, geride kalan 11 haftada toplamda 2 gollük katkı sağlayabildi. Necid'in devre arasında satılacağı belirtildi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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