 Alkışlar Harun Tekin’e – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Alkışlar ’e

    Alkışlar Harun Tekin’e
    'da milli kaleci iyi performansıyla dikkat çekiyor. Deneyimli eldiven, ligde 6. haftadan bu yana toplam 460 dakikadır kalesini gole kapatırken, yeşil-beyazlı takım en son 2009-2010 sezonunun 29 ve 33. haftaları arasında 5 maçta gol yememişti. Harun takdir topluyor.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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