Sakatlık kabusu
Bursaspor an Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, takımda üst üste sakatlıklar yaşandığını belirterek, "Yıllardır bu kadar büyük sakatlık şokunu art arda yaşamamıştık. Bu bizim şanssızlığımız olsa gerek. İkinci yarıda daha iyi olacağız" dedi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:44
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