 Sakatlık kabusu – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Sakatlık kabusu

    Sakatlık kabusu
    an Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, takımda üst üste sakatlıklar yaşandığını belirterek, "Yıllardır bu kadar büyük sakatlık şokunu art arda yaşamamıştık. Bu bizim şanssızlığımız olsa gerek. İkinci yarıda daha iyi olacağız" dedi.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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