 Eski stada duygusal veda – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Eski stada duygusal veda

    Eski stada duygusal veda

    Bursasporlu taraftarlar, yıkımına başlanan Atatürk Stadı'nda "vefa ve veda" etkinliği düzenledi.

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Akhisar Belediyespor ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlı takımın taraftarları, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçın bitiş düdüğünün ardından araçlarıyla, yıkımına başlanan Osmangazi ilçesindeki Atatürk Stadı'na geldi.

    Eski stadın bulunduğu Altıparmak Caddesi'nde toplanan taraftarlar, marşlar söyleyerek ışıkları kapalı olan stada girdi.

    Daha sonra tribünlere çıkan çok sayıda taraftar, burada önceden hazırladıkları pankartları açtı. Ardından yanlarında getirdikleri meşaleleri yakan yeşil-beyazlı grup, Bursaspor marşları söyleyerek stadı aydınlattı.

    Taraftarlar, "Atatürk Stadı onurumuzdur." şeklinde bağırarak, stadın yıkılmasına tepki gösterdi. Taraftarlar etkinliğin ardından dağıldı.

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:15
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