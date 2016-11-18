 Serdar dönecek – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Serdar dönecek

    Serdar dönecek
    'un bir an önce iyileşip takıma dönmesi konusunda yönetim kurulu olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Ay, "Gerekirse yurt dışına da göndereceğiz. Bunun kararını kendisi verecek. İnşallah bir an önce sahalara döner. Serdar'ı en kısa zamanda takımımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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