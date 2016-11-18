Serdar dönecek
Serdar Kurtuluş'un bir an önce iyileşip takıma dönmesi konusunda yönetim kurulu olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Ay, "Gerekirse yurt dışına da göndereceğiz. Bunun kararını kendisi verecek. İnşallah bir an önce sahalara döner. Serdar'ı en kısa zamanda takımımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Serdar dönecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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