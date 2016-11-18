Batalla'yı bırakmıyoruz
Bursaspor Başkanı, “Batalla’nın 2018’de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyoruz. Camiada herkes onu çok seviyor” dedi
Bursaspor Başkanı Ali Ay, 10 numaralı formayı giyen Arjantinli futbolcuları Pablo Martin Batalla'nın 2018'de sona erecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatma düşüncesinde olduklarını söyledi. Ay, "Batalla'yı ben de dahil herkes çok seviyor. Kendisiyle görüşeceğiz, sözleşmesini 2 yıl daha uzatabiliriz. Sanıyorum taraftarımız da çok mutlu olacak" diye konuştu. Ay, ligin geride kalan 10 haftasında aldıkları sonuçların yönetimiyle, taraftarıyla tüm camiayı mutlu ettiğini belirtti. Kulübün geleceğiyle ilgili de konuşun Bursaspor başkanı şunları söyledi: "Kalıcı gelir konusunda güzel bir konut projesi çalışmamız var. Burası olursa beklentim, 300-350 milyon dolar seviyesinde gelir elde etmek. Bunu yaparsak Bursa'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilirim."
AKHİSAR MAÇINA GELİN!
Ay, "Bu hafta da sahamızda ligin güçlü takımlarından Akhisar Belediyespor ile oynayacağız. Buradan taraftarımıza sesleniyorum, artık tribünleri tamamen dolduralım. Seyircimiz gelirse mutlaka kazanırız" dedi.
AKHİSAR MAÇINA GELİN!
Ay, "Bu hafta da sahamızda ligin güçlü takımlarından Akhisar Belediyespor ile oynayacağız. Buradan taraftarımıza sesleniyorum, artık tribünleri tamamen dolduralım. Seyircimiz gelirse mutlaka kazanırız" dedi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Batalla'yı bırakmıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.