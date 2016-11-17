 Doğru model Pablo Batalla – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Doğru model Pablo

    Doğru model Pablo Batalla
    Teknik Direktörü , 'yı övdü. Hamzaoğlu, ligde 9 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan 32 yaşındaki maestro için, "Her şeyden önce bu sevgiyi hak ediyor. Bursaspor doğru bir modele değer veriyor ve onu sahipleniyor. Bursaspor için önemli bir değer, geleceği için de önemli bir örnek. Bizde de Türkiye'deki değerini bulduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
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